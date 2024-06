Antonio Maestre y Pilar Gómez mantienen un tenso debate sobre el PP y Vox en laSexta Xplica. La periodista hace estallar a su compañero después de afirmar que la ultraderecha "no hace absolutamente nada" en los gobiernos que participa junto al PP. "¿Qué no hace nada?", no puede evitar reaccionar Maestre, a lo que Gómez le recuerda que cuando se baja del tren en Valladolid es "libre", no le "encierran" y nadie le "recorta ningún derecho".

Lo que lleva al colaborador a recordarle que PP y Vox quieren "promover una ley para que la gente no se divorcie". "Me suena a eslogan de risa", dice ella, que pide que se lo explique para que "vea lo absurdo que es". "Entiendo que quieras desligar al PP, pero si Vox propone eso y el PP vota que no, no sale adelante", le recuerda él, por lo que se muestra firme en que la "culpa es del PP".

"Yo no quiero desligar, solo pido que no desinformemos", contraataca Pilar Gómez, que defiende que la única culpa del "PP es pactar con Vox". Tras esto, ambos colaboradores alzan la voz en este tenso debate que José Yélamo se ve obligado a detener al grito de "¡calma!" porque "no se entiende nada". Un debate que Antonio Maestre concluye ironizando con que "el revisionismo histórico llega ya al 2018".