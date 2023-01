Javier Cuenca es propietario del 'Obrador Cuenca' y ha indicado en laSexta Xplica cómo el sector del pan ha vivido un descenso del consumo en los últimos tiempos debido, en parte, a la inflación. "Hemos subido el precio un 15 o 20%, pero el consumidor no se puede permitir pagar el precio de algo artesano", ha lamentado el panadero, que se ha preguntado si alguien sabe distinguir entre un pan artesano y otro que no lo es o entre un pan integral o un pan consalvado.

"No tenéis ni puñetera idea, entonces lo único que pido es que nos dé un sello de calidad, donde Sanidad que lo lleva todo al dedillo, en un laboratorio que tenemos que pagar mensualmente, den un sello de calidad al panadero artesano", ha indicado Javier Cuenca, que ha asegurado que de esa manera el consumidor podría saber cuál es el producto de calidad. Puedes escuchar su aplaudido discurso en el vídeo principal de esta noticia.