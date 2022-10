Julia pregunta a la mesa de debate de laSexta Xplica si es sostineble un nuevo aumento de las pensiones, tal y como reclaman actualmente los jubilados. Ha sido Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, quien ha tomado el turno de palabra para responder a la pregunta: "Si yo quisiera que me votaran todos ellos, yo les diría que les voy a dar un 10% más, pero también puedo decir la verdad y decirles que no es sostenible".

"Pedro Sánchez, el bipartidismo en general, por seguir capturando esos votos y tenerlos cautivos, va a hipotecar a la generación de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Y creo que en esas generaciones hay que pensar, pero también que en política se tiene que venir a decir la verdad a la gente", ha argumentado Villacís, quien ha dirigido sus palabras a Tania Sánchez, diputada autonómica por Más Madrid, para señalarle que "PSOE está sacando prácticamente todas las normas sin pactar ninguna y el PP se opone por sistema".

En este momento, ha respondido Sánchez, que ha respondido a la portavoz de Ciudadanos con una reflexión: "Yo creo que, en política, la verdad no está en la posición que uno tiene. Hay una única verdad, y es que la política es la tarea tan compleja de repartir recursos limitados a demandas infinitas. Por lo tanto, la verdad es qué decisión toma cada uno y cuáles son las prioridades que se marca". En este momento, ha ahondado en la cuestión de las pensiones.

"La verdad no es que no sea sostenible subirle las pensiones a personas que ganan 600 euros de pensión y que, con la vida tal y como está hoy en día, no pueden pagarse ni su bienestar hoy ni garantizarse un mínimo de ahorro", ha recalcado la diputada de Más Madrid, que ha añadido: "Lo que hay que plantear es que si ahora mismo tenemos una situación de envejecimiento poblacional y unas nuevas generaciones cada vez más precarias y con más problemas para acceder a la vivienda, etc., ¿cuáles son las decisiones políticas que hay que tomar sobre el conjunto de la riqueza para hacer viable el bienestar de ambas?".