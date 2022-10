Tania Sánchez, diputada de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, ha valorado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la efectividad de la excepción ibérica en el tope del precio del gas, y ha hecho hincapié en la necesidad de "reequilibrar" la obtención de los impuestos porque la mayoría vienen "de las rentas de los salarios y no de los beneficios de las empresas".

Después de que el líder del Ejecutivo destacara en Berlín que ya se han ahorrado "para los consumidores españoles más de 2.600 millones de euros", Tania Sánchez declaró en laSexta Xplica que "se queda corto". Si bien, en su opinión, "lo más importante de este debate no es si coyunturalmente se queda corto o no, sino que debatamos qué sociedad queremos ser".

"Si queremos ser una sociedad que protege a la gente, el Estado tiene que recaudar sí o sí, y ese debate no puede estar permanentemente reabriéndose y diciendo que hay que bajar impuestos, cuando además la eficacia y efectividad de muchas propuestas que se hacen son muy falaces", ha asegurado. En este sentido, ha invitado a pensar en si cada uno de los impuestos "son justos y si se pueden mejorar".

"A mí me parece que este país sigue teniendo un problema porque la mayoría de los impuestos vienen de las rentas de los salarios y no de los beneficios de las empresas", ha expresado Tania Sánchez, señalando a continuación que el debate, en su opinión, sería pensar en cómo "reequilibramos eso, en conjunto, y no seguir hablando de si le quitamos un poquito al IVA o a la electricidad". Puedes ver la intervención completa en el vídeo que aparece sobre estas líneas.

Por otra parte, recriminó a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, su posición sobre las pensiones: "No podéis decir que ahora hay que salir a pelearse entre los derechos de los jóvenes y de los mayores", le espetó. Puedes volver a ver el momento en el vídeo que encontrarás a continuación.