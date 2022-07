Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su preocupación por lo que tacha de "delirio comunista de Pedro Sánchez". Unas palabras que José Bono critica en laSexta Noche. "Me parece ofensivo que una persona que es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a mí que no he sido nunca comunista ni he tenido nunca esa tentación, hable del comunismo del modo ofensivo en que lo hace", sentencia.

"No he sido comunista, soy muy crítico con el comunismo", apostilla Bono, que señala que "históricamente no ha sido el paraíso que anunciaban, sino un verdadero infierno". No obstante, reivindica que "en España hay en gran medida libertad porque hubo un Partido Comunista que se jugó la vida de muchos de sus militantes y su libertad y la cárcel para luchar contra el franquismo". "Esas señas de identidad Ayuso creo que debería respetarlas, por mucho voto que quiera ganar", asevera.

"Yo no soy comunista, no lo he sido nunca y me ofende que hable de ese modo", insiste Bono, que lanza un mensaje: "Si hubiera que elegir, habría gente que preferiría a los comunistas que lucharon por la libertad que a los fascistas que fusilaron a los comunistas".