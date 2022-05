Inmaculada Torres ha respondido de forma tajante a Agustín Martínez, el polémico abogado de 'El Cuco' que ya defendió a tres de los acusados en el caso de La Manada. Martínez afirmó este viernes en Más Vale Tarde que "no se puede echar ninguna responsabilidad a los padres de Marta del Castillo, sí a lo mejor a su representación legal". "Sé lo que es victimizar a alguien y yo he visto victimizar a los padres de Marta del Castillo", expresó.

"No voy a entrar en polémicas. De mi trabajo respondo yo, que él responda del suyo. Mis clientes hasta el día de hoy no tienen ninguna pega con mi trabajo. Si él considera, para desviar la atención de lo que ha pasado en este juicio, que yo estoy engañando a Antonio y Eva por intentar por todos los medios legales encontrar a Marta, que es la finalidad.. si él considera que eso es darle falsas expectativas a la familia, es su opinión", ha respondido la abogada.

Así, Torres ha expresado que ella no entra "a valorar el trabajo" de Agustín Martínez. "Si él entra a valorar el mío, que es lo que está criticando diciendo que yo estoy victimizando... Yo lo que hago es valorar unos daños morales en los padres". "Yo no estoy victimizando a Antonio y Eva. Es él quien está victimizándose él y a su cliente. Si esa es su línea de defensa, no la voy a criticar, me parece perfecto. Yo, que respeto mucho la profesión de abogado, no me atrevería nunca a criticar la labor de un abogado. Por eso pido que a mí se me respete igual", ha reclamado la abogada.