¿Que no se encuentre sustancias en sangre significa que no ha habido sumisión química? ¿Han aumentado los casos de agresiones sexuales con esta técnica? Y si alguien ha consumido drogas o alcohol de manera voluntaria y un tercero se aprovecha, ¿eso es sumisión química? La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente responde a todas estas cuestiones en este vídeo de laSexta Noche.

"Lo indiciario no es tanto que no aparezcan sustancias químicas. Lo más revelador de la ausencia de una actividad delictiva es que después de esos pinchazos no ha habido ataques", sostiene la experta jurídica, en relación a los pinchazos en Sanfermines. Puedes escuchar la explicación de todas las vertientes legales en este vídeo de laSexta Noche.