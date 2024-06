Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, defendió en laSexta Xplica que el problema que hay en España en lo referente al acceso a la vivienda es "un problema de oferta". "La oferta es insuficiente para toda la demanda que tenemos", afirmó, tras lo que dijo que "la solución al problema la vivienda es liberalizar el suelo".

En este sentido, Díaz-Giménez subrayó que "las ciudades españolas se acaban enseguida". "No hay una sola ciudad europea que se acabe tan pronto como ocurre en España, donde andas cuatro pasos y estás en el campo. Ocurre, por ejemplo, en Madrid. Así no puede ser que vivamos vivir", manifestó el profesor, quien también criticó el control de alquileres, señalando que "no hay un solo ejemplo en la historia donde controlar los alquileres haya servido para bajar los precios". "Solo ha servido para subir los precios y deteriorar las viviendas", concluyó.