Después de que las principales entidades bancarias de nuestro paíshayan registrado beneficios de récord, laSexta Xplica analiza la realidad del sector.

Alberto Sotillos, sociólogo, denuncia que "los bancos están especulando" a la hora de generar una expectativa sobre el dinero que van a ganar posteriormente. "Los bancos dicen que van a ganar tanto y luego aseguran que han perdido porque no han llegado a lo que esperaban, lo dicen para generar un aumento en sus acciones", asegura.

Frente a las quejas de la banca sobre lo que consideran "intervencionismo", Sotillos responde tajante: "No les he escuchado nunca quejarse cuando hemos tenido que comprar casas nosotros para que ellos no se hundan, ni se quejan del intervencionismo que nos obliga a tener una cuenta bancaria para pagar impuestos".

"Tampoco los he visto nunca quejarse intervencionismo cuando instituciones como la Comunidad de Madrid sacan una maravillosa promoción de 'si no te llega el 100%, no te preocupes, te avalamos'. Una institución pública avala a que un ciudadano se endeude y eso es intervencionismo para que el banco consiga una hipoteca que en otro caso no tendría", añade.

En esta línea, el sociólogo concluye contundente su reflexión: "No he visto nunca quejarse a un banco de intervencionismo cuando el Estado le protege para ganar. A cambio de ese intervencionismo, te digo que de tus beneficios extraordinarios me tienes que dar una parte".