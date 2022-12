Ahí fue un contertulio el que abandonó el plató. Otras veces ha sido él, Josep Pedrerol, el que se ha levantado, ha mirado de frente a la cámara y se ido: "A Cristiano le dan la portada por obligación. Si no se la quitaban, es la auténtica realidad. Me gusta que debatamos todos, pero que no tenga que gritar, que voy a ir a un foniatra a que me enseñe a hablar otra vez. Estoy de verdad que acabo alterado de las cuerdas vocales. Esto es cuestión de aprender, que aprendamos todos a respetar. Y sobre todo el programa y la gente por encima de cada uno de nosotros". Con ese "venga" se fue. Unos dicen que a descansar y otros, por un nuevo enfado.

Aunque su momento televisivo más criticado ha sido el ya legendario "¡Becarios no!", que revolucionó los medios de comunicación: "Pon la encuesta otra vez, que hay un torpe que ha puesto la encuesta de ayer con la pregunta de hoy. Pon la encuesta rápido, pon, venga, recupérala, quita esto, quítalo... Nos ha tocado un becario hoy para hacer un programa... No puede ser esto tú. Ya está bien eh... ¿Está preparado ya el 50%? Si mañana no tenemos al equipo vital de Punto Pelota yo no hago el programa. Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa. La última vez que me toman el pelo, ¿vale? No podemos tener a becarios haciendo este programa, con todo el cariño. Pero becarios no, eh, vale, becarios no. Nunca más. La pregunta es: ¿Es un escándalo el sueldo de Messi? Vota sí, vota no al 25188. Pero así no se hace, amigos".

Eso sí, al día siguiente, Pedrerol dedicó varios minutos de su programa a pedir perdón por su reacción.