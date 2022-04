José Yélamo ha querido saber la opinión de Sergio Peris-Mencheta sobre "el asenso de la ultraderecha", según ha dicho. El actor ha expresado que tiene "la sensación de que tenemos amnesia". "No tenemos memoria, no hemos estudiado lo suficiente o lo que hemos estudiado no es suficiente, pero es evidente que estamos repitiendo patrones de un tiempo a esta parte y yo lo vivo con intensidad", ha lamentado.

Así, Peris-Mencheta ha reconocido que le da "más miedo lo que está pasando aquí que lo que pasó hace unos meses en EEUU, cuando ocuparon el Capitolio". "Estamos en un momento en el que lo que se dice y lo que se hace no van de la mano. Los políticos dicen una cosa y hacen otra. Creo que Vox es un claro ejemplo de ello. No predican con el ejemplo, por así decirlo", ha manifestado.