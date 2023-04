El asesor político Santiago Martínez-Vares afirmó en lasSexta Xplica que "el pasado persigue al rey emérito". "Yo creo que esta visita y este perfil le viene infinitamente mejor a su hijo. Y si va a volver, esas explicaciones que el año pasado negaba, sería bueno que las diera, porque al final en su figura hay españoles que lo han vivido todo, pero hay otros que solo han vivido la última parte y la imagen que tienen de él es bastante patética", criticó.

Así, Martínez-Vares insistió en que Juan Carlos I "haría muy bien en pedir disculpas a los españoles, porque hay cosas que ya han quedado demostradas y cualquiera pediría perdón por ellas". "Yo creo que si su idea es volver, sería muy bueno que pidiera perdón, porque eso no inhabilita todo lo bueno que hizo, ni muchísimo menos.", defendió, tras lo que subrayó que "el día que salió el rey emérito después de lo del elefante y dijo lo de 'No volverá a ocurrir' no pudo ser más patético".