Santiago Martínez-Vares ha avisado de que "estamos en el principio" de la investigación por el 'caso Koldo'. En su intervención en laSexta Xplica, el asesor político, afirmó que lo que ha aportado la UCO al juez de la audiencia nacional son "hechos gravísimos".

"Sitúan en la cúspide a un Gobierno que llegó al poder en la que ese señor que defendía la moción de censura está a punto de estar imputado", cuenta.

Y señaló a Sánchez: "Cuanto uno tiene un caso de corrupción como este, hay que dar explicaciones claras. Pero hay algunas que el presidente no da. ¿Cuál es la relación de Víctor de Aldama con su mujer? Señor Sánchez, despeje esa X. Es tan sencilla como 'no, mi mujer no conocía de nada a este señor".