"ETA ya no existe", asegura el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que ha defendido en laSexta Xplica la presencia de Bildu en las instituciones y rechaza se diga que "se ha entregado España a los etarras" tras los pactos de investidura. "Yo no soy de Bildu y me parece terrible que no condenen lo que hicieron sus ideólogos", sostiene el expolítico, que prefiere que "a unos señores hablando que encapuchados pegando tiros".

"Que me digan que hay ETA todavía, que vayan al País Vasco. ETA ya no existe", zanja el expresidente, que añade que "puede que Bildu no te guste, pero acéptalo: está en las instituciones y es bueno que estén ahí".

Según Revilla, Bildu "tiene todo el derecho del mundo, con sus 7 escaños, a decir lo que le da la gana". Además, asegura que la formación "ha firmado que no se va a saltar las leyes". "Prefiero que estén unos señores hablando que unos encapuchados pegando tiros", reflexiona el expresidente cántabro, que aclara que él "con Bildu no haría ningún pacto".