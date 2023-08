Miguel Ángel Revilla deja el Gobierno de Cantabria tras 20 años al frente, y ha reflexionado sobre ello en laSexta Xplica. El presidente regional ha asegurado que nunca ha ido "de presidente por la vida": "He podido comprboar que por encima de presidente se me valora que soy ciudadano normal y corriente".

"No me he creído demasiado lo de presidente, nunca he tenido escoltas, ni en la época más dura de ETA. Tuve que firmar un documento porque me lo exigían, yo era una de las personas amenazada, pero me negué", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que no ha sufrido ningún gran cambio en su vida aparte de la rebaja de trabajo: "Lo de los escoltas es terrible, hay exministros y expresidentes autonómicos con escoltas. Me encontré a un exministro, de hace 8-9 años. llevaba dos tíos de 1.85, me dijo que eran los escoltas. No le conoce nadie por la calle. Me conocen a mí, pero a él no le conoce nadie. Me dijo que estuvo amenazado por eta, ¿pero si ETA no existe?", ha zanjado Revilla, que ha asegurado que hablar de ETA "es una tontada que se saca y da rédito a algunos partidos políticos".