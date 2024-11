Revilla desvela qué ha hecho con los 20.000 euros que ganó en Mask Singer: "Volvería a hacerlo"

Miguel Ángel Revilla ha hablado de su paso por Mask Singer, donde se descubrió que se escondía debajo de la máscara de Brócoli, en laSexta Xplica. "Voy a aclarar una cosa", avanzaba a José Yélamo, a quien le explicaba que no era embajador de esta verdura, sino que lo hizo por una causa benéfica.

El que fuera presidente de Cantabria ganó con su participación en el concurso 20.000 euros que han ido a parar de manera íntegra a su asociación 'Babies Uganda'. En este país, como ha explicado, "tienen un centro hospitalario con 50 camas y una escuela para 300 niños". "No me he llevado ni un euro de nada", asegura en este vídeo; donde explica que volvería a hacerlo sin dudarlo.

"Me tiraría a una piscina helada o desde un paracaídas si fuera preciso", dice Revilla, que no dudaría en volver a meterse dentro de la máscara de Brócoli, "o de lo que haga falta", si el dinero va a parar a una causa benéfica.