El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha sido muy contundente este sábado al hablar de las protestas frente a la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, tildando a los manifestantes de "verdaderos nazis". "Esos son los que quieren la violencia", ha sostenido el cántabro, que ha defendido, eso sí, las manifestaciones "pacíficas" convocadas por el Partido Popular.

El también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha acudido como invitado este sábado a laSexta Xplica donde ha hablado largo y tendido sobre la situación política en España, con especial hincapié en la ley de la amnistía y las movilizaciones que hubo y que sigue habiendo al respecto. "Estoy siempre en la calle y ahí la gente me hace llegar sus inquietudes. A veces, de manera exagerada", ha señalado Revilla, y añadiendo: "Me preguntan 'ay, qué va a ser de nosotros' y les contesto que 'no va a pasar nada'".

Sobre las manifestaciones convocadas por el PP y la sociedad civil, ha asegurado que son "absolutamente democráticas, incluso recomendables". Pero no piensa lo mismo sobre los disturbios frente a la sede del PSOE, asegurando que, "en democracia, jamás se le ocurriría ir a la sede de un partido político o a una institución democrática como el Parlamento a manifestar". "Eso es de verdaderos nazis, esos son los que quieren la violencia", ha zanjado.

Además, ha asegurado que "esos no aman a España" y "lo que quieren es que venga un tío con una espada y volvamos a unas situaciones que nadie quiere en España". "España no es un país radical de extremos, la gente es sensata", ha agregado, insistiendo en que las manifestaciones del PP pacíficas le parecen "maravillosas", pero "lo otro, no". "Hay que ser contundente", sostenido.

Por otro lado, preguntado por Verónica Sanz sobre la presencia del vicepresidente de Castilla y León, Juna García-Gallardo (Vox), en las manifestaciones, dice que no se sabe lo qué hace y sola arma gresca. Por eso, ha afirmado que Vox es "un gran problema para el PP" y "tiene que no le vean unido a ellos": "La mayoría de los españoles no nos sentiríamos a gusto con un gobierno" con Vox.