Carlos Valdivieso, autónomo y empresario del sector de la hostelería, ha contado en laSexta Xplica las dificultades que tiene para pagar la seguridad social de sus empleados y la suya propia: "A día de hoy ofrezco a los trabajadores entre 1.500 y 2.000 euros. Una nómina de 1.000 euros me cuesta a mí en seguros sociales casi 600 euros", ha contado.

Así, dice que como autónomo no se puede permitir meterse dentro de su propia empresa como asalariado, y darse de alta en la seguridad social. "Con un salario, pongamos, de 1.400 euros, me meto en otros 600 euros más los 300 que pago de autónomo porque no me puedo permitir más", ha lamentado.

La sindicalista Afra Blanco ha respondido al empresario señalando que "con la nueva norma de autónomos lo que se está haciendo es europeízarnos y además es una reclamación de la propia asociación de autónomos". "A día de hoy la brecha salariar entre trabajadores públicos y del sector privado es grande", ha zanjado.

