La respuesta de Bernardos a un inversor con 16 pisos que empezó "sin ahorros": "¡Es trola, no os lo creáis!"

El economista no ha dudado en desmentir al inversor Pablo Ariño cuando ha asegurado que empezó a invertir "sin ahorros" y que todo el mundo lo podría hacer si no gastase su dinero "en viajes y caprichos".

El problema del acceso a la vivienda ha vuelto a ser uno de los temas de debate en laSexta Xplica este sábado. El inversor inmobiliario Pascual Ariño, dueño de 16 pisos, ha defendido que los propietarios puedan destinar sus viviendas al uso que consideren, incluido el turístico.

Esto ha dado lugar a las críticas del resto de participantes, por lo que se ha defendido asegurando que todo su patrimonio es fruto de su trabajo: "Yo empecé sin ahorros, pidiendo una hipoteca para la primera vivienda, y el año siguiente compré la segunda".

"Nos falta cultura financiera, la mayoría de la gente se compra un IPhone y se gasta su dinero en viajes y caprichos", ha afirmado Pascual Ariño.

Ante esa afirmación, el economista Gonzalo Bernardos no ha podido contenerse y ha acusado a Ariño de mentir. "¡Por favor, no os lo creáis, es una trola, no es verdad!", ha dicho Bernardos.