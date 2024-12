La reflexión de una joven sobre los impuestos en España: "¿A cuántos profesionales formamos y se van a otro país?"

Mercedes Boyero, miembro de 'Lideremos' en la Comunidad Valenciana afirma en laSexta Xplica que se siente "muy afortunada de vivir en este país" y explica el motivo de esta sensación. "Mi madre ha estado a causa de un accidente un año entero ingresada en el Hospital de Parapléjicos de Toledo recibiendo una atención impecable y, por supuesto, impagable para mi familia en este momento", cuenta. Sin embargo, afirma ser "objetiva" al hacer hincapié en que para ella, "tan importante es recaudar como gestionar". "Muchas veces no estamos optimizando del todo los impuestos que pagamos", sentencia.

La joven pone un ejemplo claro y conciso. "¿A cuántos profesionales sanitarios y tecnológicos formamos y se van a otros países en busca de oportunidades y, por consecuencia, pagan los impuestos allí?", pregunta. Mercedes asegura que no es que los jóvenes no quieran pagar impuestos, sino que no ven una "relación directa entre todas las subidas de impuestos que ha habido con que mejore el paro juvenil o haya menos burocracia". Denuncia que "los datos son alarmantes", ya que "seguimos liderando la cola del paro europeo".

"Es momento de dejarnos de bandos y de historias y empezar a trabajar, a hacer cambios; de ayudar y apoyar al emprendimiento, incentivar para que se genere más empleo, y por supuesto, que haya más gente también que pague impuestos y que todos contribuyamos a la riqueza del país", sentencia.