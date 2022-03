Carmen Calvo ha hablado en laSexta Noche sobre el pacto alcanzado entre PP y Vox y Castilla y León. "Mi compañero Luis Tudanca me dijo casi al final de la campaña, y luego el día que fue a reunirse con Mañueco, que este tenía decidido que iba a gobernar con Vox", ha contado la exvicepresidenta primera del Gobierno y diputada del PSOE, quien ha criticado que "todo lo que han hecho durante todo este tiempo han sido pantallas".

Así, la diputada socialista ha destacado que "Feijóo ha dicho una cosa que se tiene que mirar: que gobierne el partido más votado". "Eso lo dice el PP siempre que le conviene a él, nunca cuando lo tiene que respetar", ha afirmado Carmen Calvo, a lo que ha añadido: "Me parece bien lo que dice Feijóo; que lo ponga en marcha esta semana, y que desalojen todos los gobiernos donde hemos ganado nosotros, que desaloje, para empezar, Andalucía, porque allí ganamos nosotros; que desaloje todas las CCAA donde ganamos nosotros, y el partido de Feijóo atropelló la victoria al PSOE".

Para la exvicepresidenta, Alberto Núñez Feijóo "no es creíble". "Feijóo tiene que buscar otra vía si quiere ser creíble. De momento, las dos que ha intentado son más de lo mismo del PP de toda la vida. Cuando yo voy a gobernar porque he ganado, lo digo, pero cuando no, atropello al que ha ganado y hago pacto para gobernar", ha denunciado.