Ramoncín cargó en laSexta Xplica contra la prensa del corazón, a la que se refirió como "un tipo de prensa que se ocupa poco" de a lo que él se ha dedicado durante toda su vida. "Sin embargo, como todos tenemos una vida personal, en algún momento se han interesado. En mi caso, diría que el 90% de las veces se han equivocado, mientras que en el 10% de los casos he podido hacer alguna entrevista seria", expresó.

En la misma línea, el artista insistió en que "en general, la información que han dado" sobre su vida "ha sido bastante desacertada". "A día de hoy todavía tengo que leer nombres de hijos que no tengo o de parejas que no existen. Es verdad que te puedes ver en ese mundo de la noche a la mañana, y no por ti, sino por la persona que tienes al lado o porque digas algo y te equivoques", concluyó Ramoncín.