Pedro Sánchez se ha tomado un periodo de reflexión de cinco días donde se ha alejado de la vida pública mientras valora su continuidad al frente del Gobierno o no, una decisión que ha llevado a varios de sus adversarios políticos a mofarse de él.

Y esas mofas no han sido ninguna sorpresa para Ramoncín, tal y como ha mencionado en laSexta Xplica: "A mí no me extraña lo de la mofa, si después de 'Me gusta la fruta' y seguir con esa broma, pues habrán muchas mofas de por medio. Y en cuanto a Puigdemont, él debería haber llorado mucho en una celda, como hicieron sus compañeros, por lo mismo que él defiende".