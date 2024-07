Ramón Bultó, portavoz del sindicato de Inquilinos, afirmó que "estamos ante una crisis de vivienda en la que no todo el mundo puede acceder a un alquiler digno o a comprarse una vivienda". "El precio no baja. Hemos visto aquí viviendas que son deplorables. A mí me daría vergüenza enseñar los pisos que está enseñando este señor, incluso sacarlo en redes o en televisión, porque son vergonzosos", expresó, refiriéndose a Julio Alcalde, un agente inmobiliario que se hizo viral por vender un "ático" de 19 metros cuadrados útiles por 200.000 euros.

"Estoy bien orgulloso de poder enseñarlos, porque todos queremos vivir en la Puerta del Sol por 600 euros, pero eso no se puede. Si eso pasase, despoblamos el país entero", respondió entonces Alcalde. Por su parte, el portavoz del sindicato de Inquilinos enumeró las desventajas de los pisos turísticos, que, según dijo, "echan a la gente de sus casas, no generan empleo, reducen la oferta de alquileres e incrementan el precio del alquiler". Además, según declaró Bultó, las viviendas de uso turístico "atraen turismo de mala calidad", ya que, en su opinión, "el de buena calidad va a un hotel de cinco estrellas, no a un Airbnb".