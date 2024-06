Málaga ha sido una nueva ciudad española que ha visto como miles de ciudadanos salían a las calles para protestar por el encarecimiento de la vivienda, un problema derivado del turismo. Una situación que ya se vivió hace un par de meses en Canarias.

De allí es María González, miembro de 'Canarias se agota', que ha reiterado que el turismo no es tan beneficioso como se dice porque provoca la marcha de los vecinos en respuesta a un argumento de Gonzalo Bernardos: "La gente que reside allí se tiene que ir de la ciudad. Si va a dar poder económico, pero echa a las familias de los barrios, no le veo ningún sentido. Si la industria turística genera empleo, lo genera en la hostelería y no me parece justo".

"Ya no vivimos del turismo en Canarias, ahora el turismo viven de nosotros. Ahora tenemos que crear otro tipos de industria", ha sentenciado.