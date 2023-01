Virginia García, propietaria ultramarinos 'La Genuina', ha afirmado en laSexta Xplica que "la gente no está comprando lo suficiente porque no tienen dinero para comprar". "Que haya bajado el IVA (de los alimentos) no es significativo, no sirve para nada", ha asegurado.

"¿Cómo se va a notar la bajada? La barra de pan te puede costar cuatro céntimos menos, pero la bolsa de plástico donde la metes te ha subido porque te han puesto un impuesto al plástico", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "los cereales han subido un 40% y todavía no ha habido una bajada". "Es imposible", ha concluido.