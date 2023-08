El número de personas con intención de opositar se ha multiplicado en un año y en laSexta Xplica se propusieron analizar este fenómeno que se está dando en la sociedad española. Para ello, charlaron con varios jóvenes menores de 35 años, quienes revelaron cuál es la situación actual de su generación y los motivos que les llevan a prepararse durante años para poder acceder a un empleo público a través de oposiciones.

Escarlata y Paco tienen estudios universitarios y, sin embargo, su situación es precaria. Aunque Paco tiene empleo, no se considera "clase media". "Tengo trabajo, pero no sirve de nada", se quejaba en el programa. Y no era el único en estas circunstancias. Sus compañeros del sector de la cultura, "malviven". "Es imposible vivir de una manera digna. Estoy en la cotización más baja posible, como 'no titulado' y tengo una licenciatura y dos másteres", aseguraba. "Vivimos con nuestros padres con 34 años". Es por este motivo por el que muchos optan por las oposiciones. "Es muy triste, pero no nos dejan otra opción".

Escarlata es licenciada en publicidad y relaciones públicas y está en paro. "Mi último trabajo fue en un centro de atención al usuario. He trabajado en el comercio durante 9 años y éramos 6 personas. De ellas, 3 teníamos estudios superiores", relataba. "Yo vengo de unos padres trabajadores y he estudiado dos carreras y un grado superior, todo becado. Pero las becas, llegaban en febrero. De septiembre a febrero, ¿de qué vives en una ciudad que no es la tuya? Ella también estaba preparando oposiciones. "La realidad es complicada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de los mejores momentos de la temporada de laSexta Xplica que el programa ha recordado durante este sábado 12 de agosto.