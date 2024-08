El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que declarar (aunque se acogiera a su derecho de no hacerlo) por la causa contra su mujer, Begoña Gómez. Eso sí, no es la primera vez que ocurre, ya que como incluso han recordado desde el Partido Popular, Mariano Rajoy declaró como testigo en el caso Gürtel. Eso sí, en el caso del popular, fue durante un juicio y no en la fase de instrucción.

Una comparación que Pilar Velasco no cree que beneficie a los de Alberto Nuñez Feijóo: "Al Partido Popular no le viene nada bien comparar el caso Gürtel y la declaración de Rajoy con esta citación de Pedro Sánchez".

"Para que Rajoy fuera a declarar pasaron ocho años de instrucción hasta que se sentó, y hubo millones de euros encontrados en Suiza y decenas de informas de la policía, confesiones de constructores, el propio Bárcenas declarando... Podríamos tirarnos todo el programa recuperando todos los indicios para que Rajoy se sentara como testigo", rememoró la periodista.