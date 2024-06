La periodista Pilar Velasco, ha asegurado en Xplica que, a pesar del acto de Ayuso en el que le ha otorgado la Medalla Internacional a Milei, el presidente argentino "no va a ser amigo de Feijóo".

"Sus amigos son los que son, no va a ser amigo de Feijóo, ni tampoco de los conservadores alemanes", ha insistido Velasco.

Además, ha reconocido que no comparte que "esto le pueda beneficiar al PP de alguna manera". "Cuando uno es partido de gobierno no puede construir su estrategia únicamente sobre señalar lo mal que lo hace el contrario", ha añadido la periodista quien ha recalcado que "el PP no puede permitir que Ayuso se alié con quien quiera".