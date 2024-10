Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', denuncia que el rey emérito Juan Carlos I "estaba protegidísimo por el Estado, pero en sus actividades personales". Algo que considera grave dada la situación de España entonces, recordando cómo se gastó el dinero del Estado en sus aventuras privadas tanto con Bárbara Rey como con Corinna Larsen.

Gómez incidió el sábado en laSexta Xplica en que esto sucedió en una dura época de España ya que "estaba saliendo de una dictadura" y había "un miedo atroz porque cualquier movimiento que se haga puede revertir esas libertades que se han ido avanzando".

Sin embargo, dice, a "este señor se le permita hacer absolutamente todo". Asimismo, señala que tendrán que dar explicaciones los presidentes que han estado en esas etapas. Explicaciones que debería dar también Felipe González, quien "ha venido a decir que esto es del (prensa) corazón".

"Esto tiene parte de novela rosa, que nos puede parecer morbosa o no, pero tiene una parte muy grave", manifiesta. Gómez añade que "cada desplazamiento de este señor llevaba consigo sus servicios y su seguridad", recordando que "hemos visto un servicio secreto, un CNI" solucionando problemas del rey emérito cuando "tiene que estar dedicado a otra cosa".

La periodista explica que "no solo en esta etapa (en la de Bárbara Rey), sino que lo hemos visto con Corinna": "Se ha repetido el modus operandi". "Esto nos ha costado mucho dinero al Estado y esto es lo que me parece reprochable", afirma y es tajante sobre Bárbara Rey: "Me niego a que se ponga el foco en ella. El que paga es él".