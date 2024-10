Chapu Apaolaza expresó en laSexta Xplica que "hay un debate" en lo que se refiere "al pago de un chantaje con dinero público". "¿Se está pagando con dinero público el silencio de un chantaje que es personal? ¿Eso era un chantaje a la persona y tenía que haberlo pagado él o era un chantaje a la institución?", se preguntó, a raíz de los audios del rey emérito y Bárbara Rey.

En este sentido, Apaolaza consideró que "el valor del chantaje de todo lo que ella grabó y las imágenes no era que la mujer del rey se iba a enterar, sino que ella estaba chantajeando a la institución de la corona y al Estado español". "A mí esta mujer me parece infame", declaró el periodista, unas palabras que no gustaron nada a Pilar Gómez, quien le preguntó: "¿A qué Estado estaba chantajeando?".

Así, Gómez defendió que "fue a un señor que pagó con el dinero del Estado". "Bárbara Rey no le pedía que lo sacara de los fondos reservados. Me parece de muy machista poner el foco en Bárbara Rey", manifestó la periodista. Puedes ver el debate entre ambos en el vídeo principal que acompaña a la noticia.