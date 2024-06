La visita de Javier Milei a Madrid, donde ha recibido la Medalla Internacional de la región, "ha sido muy incómoda para Feijóo", asegura Pilar Gómez, ya que "en Génova no sabían nada". "No ha habido declaraciones y tampoco creo que sirva para hacer mella en el liderazgo de Feijóo", opina la periodista, ya que, aunque "Ayuso tenga un liderazgo muy fuerte en el PP, los barones la circunscriben a Madrid". Es decir, el líder de los populares "cuenta con todo el apoyo de los barones".

"Hay muchos barones que dicen que Ayuso se mete en todos los charcos", asegura Pilar Gómez, quien asevera que a una parte del PP "no le ha sentado bien" la visita de Milei, aunque otro sector sí defiende que está "muy bien porque así coge votantes de Vox".

Sin embargo, y como desmiente la periodista en este vídeo, "lo que se ha visto en las europeas es que el PP crece por el votante de centro": "Vox no le ha cedido ni uno en las europeas".

Antes de terminar su intervención, la periodista vuelve a recalcar que la visita de Milei "no solo no le ha gustado a Feijóo, sino que no le coloca en buena posición". "Es que el PP es un partido de Gobierno y Milei ha pisoteado términos como la justicia social, que forma parte de nuestro sistema de derecho", concluye con esta reflexión José Yélamo este diálogo.