El debate de la migración sigue encima de la mesa mientras el PSOE intenta realizar una reforma de la Ley de Extranjería a la que se opone, entre otros, el Partido Popular. Y con la situación de Canarias y Ceuta al límite, la migración es uno de los temas de actualidad.

El discurso sobre los migrantes que ha adoptado el Partido Popular se asemeja al que reproduce Vox, algo que Pilar Gómez señala que es un error por parte de los 'populares': "El PP se equivoca si sigue el discurso de Alvise y Vox. Se equivoca porque la diferencia entre el pseudo partido de Alvise y Vox es que no son partidos de gobierno o de estado".

"El PP ha gobernado en España y gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas que gestionan y tienen las competencias para acoger a los migrantes y se encargan de las condiciones. Se equivocan porque cuando gobierne, tendrán el mismo problema que tiene ahora el PSOE. No es un problema que vaya a pasar, es un problema de España y de Europa", ha añadido.

La periodista ha concluido indicando que, además, este discurso "no funciona" y ha generado disidencias dentro del PP: "El PP, cuando va con el otro discurso, no solo no le funciona, sino que genera disidencias de distintas voces. Hemos visto a Guardiola o Juanma Moreno con unas voces totalmente diferentes. Y me llamó mucho la atención que desde Génova no se haya corregido el discurso de Albiol porque ese discurso es impresentable".