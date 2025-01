La petición de una ingeniera financiera ante una posible huelga de alquileres en 2025: "No llamemos a saltarnos la ley"

"Nerviosa". Así ha afirmado estar Gisela Turazzini, ingeniera financiera, tras escuchar lo que han dicho el PP y el PSOE en materia de vivienda. En laSexta Xplica, ha afirmado que le "aburre igual" y que lo que ambos proponen es "intervencionismo": "El único abuso que existe es de regulación".

"Todo lo que he escuchado de PP y PSOE... lo siento, pero me aburre igual. Es intervencionismo. Por cierto, liberalizar el suelo no es intervenir, es que el mercado se autorregule solo porque lo hace. Soy una mujer de mercados, hay campos que no domino pero este sí", ha contado.

Y propone varias ideas: "Esta sociedad se vuelve inconsciente en lo que propone. Invito a incentivar, que saquen de las piedras esas viviendas que están vacías. Si hay inseguridad jurídica, que se cree un mercado a corto plazo para que ese parte de viviendas entren en el mercado de alquiler asequible. A largo plazo, desregular para que los permisos de construcción de obra nueva se liberen para construir un parque público asequible".

Para terminar, ha respondido con una petición a la posible huelga de alquileres en 2025: "Por favor, no llamemos a saltarnos la ley. El 85% de las partes que tienen la propiedad son gente que necesita ese dinero para vivir. Es una guerra dolorosa para ambos lados".