Juan Leo es un pensionista que el pasado sábado en laSexta Xplica relató los problemas con los que se encuentra su hijo que "como muchos jóvenes en España tiene que vivir con sus padres porque la vida ha subido mucho", mientras que "los sueldos no están en consonancia con los gastos que conlleva una casa".

En esa línea, Leo ha recordado que "desde hace 20 años todo se ha disparado", a la vez que ha reafirmado que entonces "podías comprarte un piso e ir pagándolo", pero ahora con "los sueldos estacionados (...) no hay un equilibrio". Asimismo, el pensionista ha enfatizado que cuando estaba en edad laboral "trabajaba muchas horas extraordinarias pero me las pagaban", cuestión que ahora no sucede.