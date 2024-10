¿Cuánto se debería cobrar por las pensiones? ¿Se podrá seguir manteniendo el sistema pese al aumento de personas que cobran dicha prestación? Una serie de cuestiones que se plantearon en laSexta Xplica y que los propios pensionistas explicaron desde su punto de vista. Es por ello que Jesús, uno de los pensionistas que acudieron al plató de laSexta, afirma que estas cuestiones ya se discutían hace 50 años.

"Cuando en 1970 yo ya trabajaba de albañil y estaba estudiando, recuerdo a un profesor que ya decía que íbamos a tener problemas para cobrar las pensiones. Han pasado 50 años y estamos cobrando las pensiones", aseveró el pensionista. Además, añadió que "no hay miedo a no cobrar pensiones", ya que según Jesús el Estado jamás "consentirá que la gente de 70 u 80 años no tengan unos ingresos".

En lo relativo a la financiación de las pensiones, Jesús indica que se "tendrá que tirar de los Presupuestos Generales del Estado": "Igual que ahora se cubre una parte, más adelante habrá que cubrir una parte mayor". Una cuestión que el pensionista justifica teniendo en cuenta el crecimiento del 40% de los cotizantes de la Seguridad Social frente al crecimiento del 45% de los pensionistas.