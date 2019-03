Pedro Sánchez: "El voto es como la tierra, para quien se lo trabaja"

El candidato a la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido el cambio que propone para un partido con "una cantera muy buena". "No me alejo ni me acerco del aparato. Empecé con poca gente y aspiro a cambiar el modelo de mi organización", ha señalado, dejando claro su objetivo: "Quiero cambiar mi partido para cambiar la política y el rumbo de mi país".

