Paco Marhuenda afirmó en laSexta Noche que "lo peor que puede hacer Don Juan Carlos es venir a España", tras lo que declaró: "Yo he oído decir que Don Juan Carlos tiene una fortuna fabulosa, impresionante, miles de millones... ¿Dónde están? Yo no conozco a nadie que tenga una fortuna y viva en un hotel putea** con 40 grados; no conozco a nadie, y conozco a gente con bastante dinero".

En este sentido, el director de 'La Razón' aseguró que el rey emérito "vive en Abu Dabi porque es el único sitio donde puede estar". "Él, si pudiera, viviría en España o a lo mejor se iría a Portugal o Francia y haría otro tipo de vida, pero las circunstancias de la política española hacen imposible a corto plazo esto. Todo dios está investigando, pero a día de hoy no ha aparecido la famosa fortuna porque no existe", destacó.