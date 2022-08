Pablo Montesinos, exvicesecretario de comunicación del PP, afirmó en laSexta Noche que "Pedro Sánchez tiene prácticamente garantizado el fin de la legislatura", ya que, según destacó, "ha demostrado que saca adelante sus medidas, aunque sufra parlamentariamente". "Tiene a sus socios de investidura, que es a los que mima, a los que intenta llevar a su lado para sacar adelante las medidas. Las críticas de Errejón y de Baldoví demuestran que incluso con ellos el diálogo no es del todo fructífero, pero es verdad que saca adelante las votaciones", manifestó.

Sin embargo, el exdiputado del Partido Popular cree que la "fórmula de Sánchez no es la mejor", sobre todo, dijo. "ante la llegada de un otoño muy complicado". "En ese contexto, yo no digo que toda la culpa sea de Sánchez, pero creo que tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición deberían resetear posiciones porque al final lo que estamos viendo es que hay un batallón de ministros del Gobierno que critican a Feijóo, y el PP critica al Gobierno de España, pero no hay una interlocución entre ambos para intentar desatascar la situación", criticó, a lo que añadió que "tras la crisis del PP, solo ha habido una única reunión, y eso con la que está cayendo".

En este contexto, para Montesinos, "tendría que ser Pedro Sánchez el que descuelgue el teléfono y llame a Feijóo, ya que es el que está en La Moncloa". "Seguramente se me dirá que el acuerdo entre Gobierno y PP es imposible y yo me pregunto por qué con la que está cayendo y con la que está por venir. Ante estas circunstancias, los españoles, tanto de izquierdas, derechas y centro, verían fenomenal que el curso político se iniciara con una reunión al más alto nivel de Sánchez y Feijóo en La Moncloa", defendió.