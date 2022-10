Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a negar la mayor esta semana sobre su gestión y responsabilidad en la tragedia que vivieron las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19. La presidenta madrileña rechaza las evidencias y niega que los hospitales aplicaron las reglas autonómicas que excluían a los mayores de estos centros. Pero no todas las voces del PP coinciden con su visión. Ejemplo de ello es Pablo Montesinos, exvicesecretario general de Comunicación del Partido Popular.

Así lo ha expresado el propio Montesinos en laSexta Xplica: "No estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta. Creo que los familiares de los fallecidos, por respeto a ellos mismos y porque no hay que utilizarlo como un arma política, merecen que se investigue qué es lo que ocurrió; también, para ver qué se puede mejorar, porque dios quiera que no vuelva a ocurrir lo que vivimos en la Comunidad de Madrid y en el conjunto nacional por el coronavirus".

En este punto, el exdiputado popular se ha preguntado: "¿Y si pasa algo parecido?". Y ha respondido inmediatamente: "Habrá que actualizar los protocolos, habra que ver qué se hizo mal para solucionarlo, con sosiego y sin usarlo como arma arrojadiza. Creo que ese trabajo de investigación sosegado y ponderado sí tendría que hacerse en la Comunidad de Madrid y seguramente también en todas las Comunidades Autónomas".