Pablo Echenique: "El PSOE podría preguntar a su militancia si el acuerdo que propone Podemos les parece bien"

EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE PODEMOS, SOBRE EL "PACTO A TRES" CON PSOE Y C'S

El secretario de Organización de Podemos ha asegurado que el acuerdo con PSOE y Ciudadanos "no existe" porque no introdujeron a su partido en el mismo. En este sentido, ha señalado que, dado que Podemos ha consultado a sus bases si secundar o no el acuerdo, también "el PSOE podría preguntar a su militancia".