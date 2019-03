Oltra denuncia los recortes en dependencia: "A una señora sin las piernas le el bajaron grado"

Mónica Oltra denunció ante las Cortes Valencianas que en muchos expedientes se había reducido el grado de dependencia para que la gente afectada reciba menos dinero aún. La portavoz de Compromís explica que "el Gobierno valenciano se escuda en decir que se cambió el baremo, y que eso ha afectado al resultado final". Sin embargo, Oltra recuerda que la ley dice que no se puede bajar el grado si no hay una mejoría objetiva. "Salió un caso de una señora que le faltaban las dos piernas y ella dijo que las piernas no le habían crecido. Todos los expedientes se inician el mismo día y se firman el mismo día aprovechando el cambio de la baremación para bajar los grados. Ahorran un dinero que para las familias es vital y que para el Gobierno valenciano es un dinero ridículo".

Publicidad