Gonzalo Bernardos critica que el empresario de peluquerías José Luis Azañón no quiera subir el suelo a sus empleados. El gerente no opina lo mismo y le echa en cara al economista que no le dé una fórmula para poder hacerlo, en declaraciones a laSexta Xplica.

"Yo se lo he preguntado por activa y por pasiva que cuándo le subirá el salario a sus peluqueras y todavía no me ha respondido", expresa el profesor de Economía. Pero el empresario asegura que espera que le dé una fórmula.

El economista le propone una: "utiliza mejor las horas muertas" cuando no tenga gente, y "gestionando mejor" sus peluquerías. Así, sostiene que ha ganado más dinero en e´último año al aumentar los servicios. Azañón le propone quedarse con sus empresas un mes para ver si mejoraba su gestión.

Bernardos acepta, pero cobrando: "Yo si me pagas, encantado. Yo dirijo desde hace muchos años un máster en franquicias y nos dedicamos a esto, a intentar mejorar la gestión de las empresas".