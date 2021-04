Iñaki López se mostró crítico en laSexta Noche con unas declaraciones de Tamara Falcó en el 'Hormiguero' en referencia a la vacuna de AstraZeneca. Y es que la hija de Isabel Preysler expresó que quiere "poder elegir la vacuna" contra el coronavirus y que no se fía de la de AstraZeneca.

"Si me dijeran que me van a poner AstraZeneca diría 'chao, pescao', porque no me quiero vacunar con AstraZeneca. Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es súper segura y por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados, entonces prefiero esperar a que sigan llegando dosis", manifestó, a lo que añadió: "Es también mi libertad".

"¿Chao pescao? A partir de ahora os voy a despedir así", expresó el presentador de laSexta Noche, a lo que añadió: "Habrá gente que dirá que como estas investigaciones han sido pagadas con dinero público, yo quiero ejercer mi derecho y escoger la vacuna que mejor me vaya con el color de los ojos o con lo que ese día haya oído que funciona".

Por su parte, Rocío Vidal ('La gata de Schrödinger') criticó que se trata de "una posición privilegiada que tendrá esta chica y, en parte, egoísta". "Creo que viene dado porque no somos conscientes del riesgo que supone que no te pongas la vacuna", ha señalado.

En la misma línea, el inmunólogo Alfredo Corell expresó que la posición de Falcó es "es egoísmo puro", ya que "hay países que no han recibido ni una dosis". "Tenemos el privilegio de vivir en España, donde tenemos cuatro vacunas autorizadas. ¿Dónde vamos? ¿Cómo es esto de que yo elijo la que yo quiera porque yo lo valgo?", manifestó.