Eduardo Inda ha sorprendido a los tertulianos de laSexta Noche y a Iñaki López. Ha sucedido en pleno debate sobre la nueva Ley de Memoria Democrática, el periodista y director de 'OK Diario' ha afirmado: "Yo sí tengo un líder, y no es Franco". Acto seguido, ha sacado un retrato enmarcado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha señalado: "Ha vuelto de Estados Unidos sin un euro de inversión, no ha sido recibido ni por el bedel de la Casa Blanca, pero nos hemos enterado de que es el presidente más caliente y guapo".

Después de este momento inesperado, Inda ha señalado que "Franco fue un dictador, eso es evidente, pero esta ley es de desmemoria". El periodista ha razonado que una norma que dice "que había unos buenos y otros malos es una ley descompensada e injusta", y ha asegurado que la República asesinó "a miles de personas; curas, monjas. Incendió y saqueó cientos de iglesias, y la ley no reconoce las salvajadas del bando republicano".