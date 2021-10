Juan Emilio Rodríguez se encontraba a tan solo 90 metros cuando el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción, aquel 19 de septiembre a las 15:12 horas. Fue la primera persona en ver el estallido de la tierra, y captó la primera foto del momento. En laSexta Noche ha contado cómo vivió esa experiencia: "Yo pensaba que no iba a suceder en ese momento porque no escuché ningún temblor, pero llegué a mi bodega a las 14:00 horas y escuché el primer 'ronquido' en la montaña. Esto fue una hora antes de reventar".

"No le puse mucha importancia al principio, pero después hubo un ronquido alucinante, un sonido de interior, como si la tierra se estuviera rompiendo. Cuando me giré, porque pensaba que estaba detrás de mí, en ese momento reventó", ha relatado Juan Emilio, que ha añadido que en ese momento disparó "una fotografía". El vecino de La Palma ha asegurado que lo que más miedo le dio del volcán no fue "verlo reventar", sino "el ruido del interior de la tierra, como si fuera un infierno".