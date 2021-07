Que la vacuna del coronavirus puede provocar distintos efectos secundarios era una cuestión conocida desde que comenzó la campaña de vacunación. Sin embargo, a día de hoy no se conocen al detalle todos los efectos que puede provocar. Recientemente, varias mujeres han reportado casos de un aumento de sus pechos de forma notable tras recibir la fórmula de Pfizer. ¿Es posible que se dé este efecto a través del proceso de inmunización? A ello ha respondido Olga Mediano en laSexta Noche.

"Es real y parece ser que se debe a que se inflaman los ganglios de la axila. Eso hace que no drene bien y que pueda haber un aumento de pecho, pero no es el único síntoma de las mujeres", ha explicado la neumóloga, detallando que la vacuna también produce "alteraciones menstruales y no se ha hecho mucho caso a esto". Por ello, ha reclamado "que la medicina y la ciencia se haga con perspectiva de género".