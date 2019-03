Pablo Casado: “El PP no pretende ser simpático, sino arreglar la crisis en la que nos encontramos”

RECONOCE QUE SIGUE HABIENDO “MUCHÍSIMO PARO”

Tras las declaraciones de Carolina Bescansa en las que ha destacado que "la desconfianza en el presidente del Gobierno está por encima del 85%", Casado ha contestado que “es normal que en un momento de convulsión social la gente diga que el que está gobernando no es simpático”. Sin embargo, según el político, “el Partido Popular no quiere ser simpático, sino arreglar la crisis”. En este aspecto, Casado ha hecho referencia a los ocho puntos que le separan del segundo partido, asegurando que significa que “por fin la gente entiende que en política no se está para sacar sonrisas, sino para gestionar las cosas verdaderamente bien”.