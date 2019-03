Marhuenda: "El Gobierno no hace caso a la iglesia, Rajoy y Rouco no se llevan bien"

FRANCISCO MARHUENDA HABLA SOBRE LA LEY DEL ABORTO

Francisco Marhuenda afirma que el Gobierno no está haciendo caso a la hora de articular la ley del aborto porque, según el periodista, "Rajoy y Rouco no se llevan bien". El director de La Razón explica que no hay división en el Partido Popular y defiende este argumento asegurando que los versos sueltos de Génova mandan lo mismo que él: "Nada".