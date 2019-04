Marhuenda: "Es vergonzoso querer masacrar a Juan Carlos I, el hombre que trajo la democracia"

LAMENTA QUE "EL FENÓMENO DE LA TELEBASURA QUIERA CONOCER LAS VERGÜENZAS"

El periodista Francisco Marhuenda ha hablado en laSexta Noche sobre las grabaciones al rey Juan Carlos y ha explicado que "no ha habido censura, sino que se consideró que la vida privada del rey no interesaba". También ha añadido que "ha habido banqueros en este país que vivían con su amante y no pasaba nada".